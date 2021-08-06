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Новости 14:56

В Карелии смягчили антиковидные ограничения

фото ЗакС политика В Карелии смягчили антиковидные ограничения

Карелия с 5 августа смягчили коронавирусные ограничения, распоряжение главы республики Артура Парфенчикова опубликовано на сайте регионального правительства.

Гостиницам и хостелам тперь разрешено принимать туристов без сертификатов о вакцинации от коронавируса и без тестов при условии, что эти объекты имеют паспорт коллективного иммунитета. Этот паспорт ввели в середине июля, когда власти обязали предприятия вакцинировать не менее 60% сотрудников.

В распоряжении также указано, что снимается ограничение на количество гостей за одним столом в заведениях общепита. До этого за одним столиком могли сидеть не более пяти человек. Кроме того, власти определили единый период действия тестов на коронавирус, который нужен для предъявления на различных мероприятиях - 3 дня.

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