Попова настаивает на массовой вакцинации учителей перед началом года

Главный санитарный врач России Анна Попова в преддверии нового учебного года обратилась с призывом к педагогическому сообществу, полагая, что каждому учителю стоило бы как можно скорее привиться от коронавируса.

"Конечно, очень хочется, чтобы педагоги пришли в школу уже привитыми, чтобы для них рисков никаких не возникало. Так же как и родители, которые будут приводить детей в школу. Вот иммунизация населения и должна в первую очередь обеспечить безопасное начало учебного года", - произнесла глава Роспотребнадзора в эфире телеканала "Россия 24".

Попова хочет, чтобы учебный год смог как минимум начаться в формате полноценных очных занятий в классах.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов тоже понадеялся на ответственное отношение работников образования к санитарно-эпидемиологической безопасности, оговорившись, что вакцинация от коронавируса должна оставаться сугубо добровольным делом.