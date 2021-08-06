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Муниципал 15:57

Рабочая группа ГИК рекомендовала отказать в регистрации самовыдвиженке Рогачевой в МО "Автово"

фото ЗакС политика Рабочая группа ГИК рекомендовала отказать в регистрации самовыдвиженке Рогачевой в МО "Автово"

На заседании рабочей группы по жалобам Санкт-Петербургской избирательной комиссии 6 августа рекомендовали отказать в регистрации самовыдвиженке в МО "Автово" Анастасии Рогачевой из-за обнаруженных ошибок в документах. Она намерена оспорить решение комиссии в суде. 

- Все то же самое, что говорили в избирательной комиссии МО "Автово". Сказали, что все подписи недействительны. К сожалению, они рекомендуют отказать в регистрации. Как мне неофициально сообщили, скорее всего, так и будет, - сообщила Рогачева в беседе с ЗАКС.Ру. 

Напомним, комиссию ИКМО "Автово" смутило, что у кандидатки в документах отсутствовали кавычки в дате голосования и не был указан район проживания. Комиссия также посчитала нарушением наличие предлога "в" при написании "проживающей в Ленинградской области". Такие же ошибки были у другого самовыдвиженца Александра Чиркова. ГИК отменил решение ИКМО "Автово" и зарегистрировал самовыдвиженца Чиркова самостоятельно. 

Член рабочей группы по жалобам Ольга Покровская рассказала ЗАКС.Ру, что это не единственные ошибки Рогачевой. Она также не указала паспортные данные в подписном листе, а именно серию и номер документа, что является более грубым нарушением. 

- Она при заверении подписных листов не указала паспортные данные, а это требуется по закону. Внизу должно быть две заверительных надписи. Первая - сборщика подписи, вторая - кандидата. Как сборщик она не написала серию и номер паспорта. Это определено законом, ничего не поделаешь, - рассказала Покровская. 

В сентябре в МО "Автово" пройдут выборы в муниципальный совет. Многие кандидаты получили отказ в регистрации из-за недочетов в поданных документах. С выборов сняли большинство кандидатов-самовыдвиженцев, а также всех 19 кандидатов от "Единой России". 

Константин Леньков

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