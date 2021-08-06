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В Петербурге открылся новый офис соцсети "ВКонтакте"

фото ЗакС политика В Петербурге открылся новый офис соцсети "ВКонтакте"

Неподалеку от Исаакиевской площади, в доме 30 по Большой Морской улице, администрация социальной сети "ВКонтакте" открыла свой третий офис в Петербурге, о чем сообщила ее пресс-служба. Историческое здание было возведено еще в первой половине XVIII века.

Отмечается, что, как и в разгар пандемии в прошлом году, большинство сотрудников продолжает работать дистанционно. Тем не менее, некоторые из них уже ходят на новое место работы, в условиях завершающихся ремонтных работ. Празднование "новоселья" во вновь открывшемся офисе из-за пандемии пока не планируется. 

Два других петербургских офиса "ВКонтакте" также располагаются в историческом центре: на Невском, 28 (Дом Зингера) и у Красного моста (угол набережной Мойки и Гороховой улицы).

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