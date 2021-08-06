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Новости 16:33

"Яблочника" Громова зарегистрировали кандидатом в Госдуму

фото ЗакС политика "Яблочника" Громова зарегистрировали кандидатом в Госдуму

Территориальная избирательная комиссия №35 6 августа приняла решение о регистрации Николая Громова в качестве кандидата в депутаты Государственной думы по 213-му избирательному округу от "Яблока". 

- В целом, конечно, ждал подвоха, но в итоге был зарегистрирован, - сообщил Громов. 

Напомним, ТИК №34 отказал Громову в регистрации на выборах в Законодательное собрание Петербурга по 11-му округу. Причиной для отказа стали ошибки в поданных документах. Например, комиссия решила, что одно из приложений не было заверено уполномоченным лицом. Громов уверен, что закон этого не требует и намерен подать жалобу в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию. 

На думских выборах по 213-му округу Громову составят конкуренцию действующий депутат Государственной думы Евгений Марченко ("Единая Россия"), депутат петербургского парламента Ирина Иванова (КПРФ), Григорий Точильников ("Справедливая Россия - За правду"), Андрей Шпиленко ("Родина"), а также Сергей Сибиряков ("Зеленые") и Анна Зверева ("Зеленая Альтернатива"). 

Ранее, Громов подавал жалобу в ЦИК и Горизбирком из-за обнаруженной им газеты "Слово и дело Евгения Марченко" в здании администрации Выборгского района. По мнению "яблочника" муниципальная газета может быть агитацией за действующего депутата. Впрочем, пресс-служба парламентария заявила, что газета была напечатана до выдвижения кандидата, и ответственность за ее распространение он не несет. 

Константин Леньков

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