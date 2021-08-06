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Петербургская прокуратура нашла нарушения в работе кафе в Полежаевском парке

фото ЗакС политика Петербургская прокуратура нашла нарушения в работе кафе в Полежаевском парке

Владельцы кафе в Полежаевском парке Петербурга под названием "Уголок отдыха Дудергофка" встретили претензии со стороны городской прокуратуры: силовики обнаружили, что посетителей принимают за пределами арендованного земельного участка. Об этом собщает телеканал "Санкт-Петербург".

Владелец кафе использовал в своих целях пешеходный мост и иные сооружения, которые находятся на территории общего пользования. Ему вынесено представление.

Отметим, что в нынешнем году это уже не первая имущественная проблема, связанная с Полежаевским парком. В апреле жители Юго-Запада пожаловались на появившуюся в нем автостоянку, вскоре после чего проблему решили чиновники, и о ней даже высказался губернатор.

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