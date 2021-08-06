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Новости 17:32

Избирком зарегистрировал кандидатом в ЗакС депутата Редько

фото ЗакС политика Избирком зарегистрировал кандидатом в ЗакС депутата Редько

Территориальная избирательная комиссия №58 зарегистрировала как кандидата в депутаты Законодательного собрания по округу №12 муниципального депутата МО "Коломяги" Александра Редько, следует из данных на сайте ТИК. В новый состав ЗакСа экс-депутата выдвинула КПРФ.

Согласно данным на сайте территориальной комиссии, сейчас Редько председатель правления общественной организации "Санкт-Петербургская профессиональная ассоциация медицинских работников". Сумма его доходов за 2020 год составила 1,6 млн рублей, сказано на сайте ТИК №58. 

Ранее Редько уже входил в два созыва петербургского парламента с 1999 года по 2007 год. До этого он работал председателем комитета по здравоохранению города. 

По профессии мундеп - хирург, доктор медицинских наук. Также Редько является академиком Российской академии естественных наук РАЕН.  Он неоднократно критиковал вакцину "Спутник V" и утверждал, что после нее якобы люди могут болеть чаще.

Сведения об остальных кандидатах по одномантадным округам можно посмотреть на специальной карте ЗАКС.Ру. Там же отражены сведения о тех, кто выдвинулся в Государственную Думу от Петербурга. 

София Саттарова

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