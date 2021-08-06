"Коммунисты России" требуют роспуска совета депутатов МО "Смольнинское"

Петербургское отделение партии "Коммунисты России" выступили со своей позиции относительно новейшего скандала в МО "Смольнинское", где уже несколько месяцев срываются заседания депутатов, не достигается кворум и не могут избрать нового главу. Происходящее в совете коммунисты считают заслуживающим его роспуска. В нестабильности ситуации они винят появившихся в депутатском корпусе "навальнистов" и "яблочников".

"Я живу в Смольнинском с 1979-го года, всех знаю в округе и районе и меня все знают. Шишлов ведет себя безобразно, заявляя о том, что роспуск Совета нарушит право граждан на местное самоуправление, потому что полтора года действующий состав не в состоянии принять бюджет и выполнить обязательство перед жителями. Все разумные люди ждут роспуска и Смольнинского и Литейного , где окопались маргиналы и экстремисты, в чем немалая вина и районной администрации, которая допустила этих разнузданных людей на выборы", - заявил глава регионального отделения партии Сергей Малинкович.

Напомним, что на муниципиальных выборах сентября 2019 года единороссы проиграли в округе, но с тех пор у оппозиции не получается переизбрать главу, которым остается Григорий Ранков, из-за регулярной неявки депутатов. Сам Ранков добивается роспуска совета.

На неделе очередное заседание было сорвано по причине того, что неизвестный бросил у входа в здание совета дымовую шашку, после чего возбудили уголовное дело.