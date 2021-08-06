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Новости 17:42

Горизбирком обучит глав ТИК стрессоустойчивости и противодействию фейкам

фото ЗакС политика Горизбирком обучит глав ТИК стрессоустойчивости и противодействию фейкам

Санкт-Петербургская избирательная комиссия планирует провести три обучающих семинара для председателей территориальных избиркомов. Электронный аукцион для потенциальных организаторов мероприятий стартовал 5 августа. Максимальная цена контракта - 540 тысяч рублей.

Первый семинар для глав избиркомов будет посвящен работе волонтеров, которые будут оказывать на участках помощь людям с ограниченными физическими возможностями. Докладчиками здесь выступят специалисты в области психологии,  представители организаций, объединяющих лиц с ограниченными физическими возможностями, а также волонтерских движений. Мероприятие должно пройти до конца августа.

На втором семинаре председателям ТИК расскажут, как им повысить свою стрессоустойчивость и противодействовать распространению фейковых новостей во время выборов. Обучать членов избиркома будут специалисты по психологии, политологии и связям с общественностью со степенью не ниже кандидата наук, а также специалисты-практики со стажем не менее 10 лет. Этот семинар пройдет 2-3 сентября. 

Следом Горизбирком проведет обучающее мероприятие по охране общественного правопорядка и мерах противодействия распространению коронавируса. Перед председателями ТИКов выступят психологи, юристы, представители МВД и специалисты в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В документах сказано, что эта встреча должна пройти 3-4 сентября. 

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