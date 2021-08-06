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"Правоохранительные органы начинают их покрывать": Памфилова посетовала на "слабеньких" губернаторов

фото ЗакС политика "Правоохранительные органы начинают их покрывать": Памфилова посетовала на "слабеньких" губернаторов

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова в часовом интервью главному редактору "Эха Москвы" Алексею Венедиктову отвергла его тезис, согласно которому фальсификаторов на выборах в России практически никак не наказывают. В подтверждение своих слов она даже пообещала прислать статистику, касающуюся подобных инцидентов, признав при этом, что не все зависит от ее институции: "конечно же, мы не суды". Также она отметила, что электоральный процесс в России имеет региональное разнообразие, и кое-где предположения о фальсификациях небезосновательны. Проблема, по ее словам, подчас усугубляется участием в подтасовках местных силовиков.

"И если это идет со стороны администрации – ну слабенький губернатор, большую часть времени проводил в Москве или за границей раньше. Потом опомнился к выборам. Надо исправлять ситуацию. Как быть? Ну пытаются, извините, давить на комиссии или каким-то образом что-то химичить. И поэтому, когда мы выявляем разного рода нарушения, местные органы правоохранительные, к сожалению, иногда, мягко скажем, начинают их покрывать", - произнесла чиновница в эфире.

По ее словам, у ее ведомства имеется из подобных ситуаций некий выход, но эту свою мысль она не раскрыла, будучи прерванной рекламной паузой.

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