Путин наградил главу ВТБ Костина орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени

Руководитель ВТБ Андрей Костин удостоился от президента России Владимира Путина ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени. Указ об этом опубликован на официальном портале правовой информации. Костин стал полным кавалером ордена.

За последние годы банкир стал героем расследований издания "Проект"* и команды Алексея Навального. В материале 2019 года утверждалось, что телеведущая Наиля Аскер-Заде является близкой подругой Костина и что она может пользоваться бизнес-джетом и яхтой, суммарную стоимость которых разоблачители оценили примерно в 8 млрд рублей.

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