Видеотрансляция с участков: Открыто, но ограничено

Представители партий в Петербурге остались не до конца довольны новой системой видеотрансляций с избирательных участков в дни выборов. О ней подробнее рассказали в Центральной избирательной комиссии. Доступ получат все партии и кандидаты, но будет ограниченное количество аккаунтов для просмотра видео. Много вариантов входа в систему ЦИК обещает дать специальным Центрам наблюдения, но и там будут свои лимиты.

Сложности для избирателей

Центральная избирательная комиссия подробнее рассказала, как и кому будет доступна видеотрансляция с избирательных участков во время выборов в сентябре 2021 года. Глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что видеонаблюдение и трансляция будут организованы на более 50 тысячах объектах.

По данным на конец июня, в Петербурге около 1940 избирательных комиссий. Видеорегистраторы установят на 43 участках, сообщила председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Наталья Чечина. То есть с них прямой трансляции вести не будет - там камеры будут только записывать происходящее. Еще около 112 петербургских участков вообще останутся без видеофиксации, заявила Чечина. Это больницы, полярные станции и другие подобные места, уточнили в пресс-службе Горизбиркома:

"Средства видеонаблюдения не применяются в помещениях для голосования, находящихся на избирательных участках, образованных в больницах и других медицинских организациях, которые имеют стационарные отделения, в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, других местах временного пребывания граждан, воинских частях, на судах, которые будут находиться в дни голосования в плавании, на полярных станциях, а также на избирательных участках, образованных за пределами территории Российской Федерации".

С остальных участков будет вестись видеотрансляция. Эти записи будут храниться больше года, обещала глава ЦИК Памфилова. А вот записи с видеорегистраторов Санкт-Петербургская избирательная комиссия планирует хранить только три месяца. Все равно итоги выборов можно оспаривать только в первые 10 дней, отметил член Горизбиркома Олег Зацепа. Получить видео с регистраторов избиратели не смогут, только если по их заявлению за дело возьмется суд, прокурор или другое должностное лицо - им записи выдадут. Доступны они и для избиркомов, следует из решения ГИК.

В реальном времени записи с камер можно будет смотреть на специальном служебном портале, отметила Памфилова. Правда доступ к нему получат не все: только избиркомы, выдвинувшие своих кандидатов партии, кандидаты-одномандатники и Центры наблюдения, напомнила глава ЦИК.

Ранее Центризбирком принял порядок организации видеотрансляции и заявил, что простой избиратель не сможет у себя дома следить за происходящем на участке. Это слишком дорого, говорила Памфилова. По ее мнению, большие денежные затраты не стоят "праздного созерцания" избирательных участков. Следить за выборами должны профессионалы, уверена председатель ЦИК. С ней согласны не все. Представители организаций наблюдателей за выборами считают, что нововведение ограничивает граждан в правах.

Избиратель все же сможет следить за трансляцией, но для этого "придется потрудиться", заявила Памфилова. Гражданам надо обратиться в Общественную палату своего региона, сообщила глава ЦИК:

- Приходят, записываются, аккаунт получают и наблюдают.

Она уточнила, что Центры откроют в каждом из 85 регионов России и еще один дополнительный - в федеральной территории Сириус. Ответственны за все Общественные палаты. Председатель координационного совета по общественному контролю за голосованием ОП России Максим Григорьев на совещании ЦИКа заяверил, что все желающие получат доступ в Центры наблюдения.

Петербург - город регионального значения, и попасть в Центр наблюдения петербуржцы при желании могут проехав по городу до Суворовского проспекта. Именно там, в здании, где располагается Общественная палата города, и будет открыт наблюдательский центр, сообщила председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Наталья Чечина.

Соседям в Ленинградской области, судя по всему, придется сложнее. Жителю города Лодейное Поле надо преодолеть 226 км до Общественной палаты региона. На автомобиле это займет чуть более трех часов, на общественном транспорте с пересадками около пяти часов.

Под одной крышей

Заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев сообщил, что ЦИК никак не ограничивает количество аккаунтов для просмотра видеотрансляции в Центрах наблюдения. Сколько регионы запросят - столько и выдадут, заявил Булаев:

- Для центров наблюдения предлагаем не ограничивать количество аккаунтов, которые будут там выделяться. Субъект общественной палаты дает заявку в том объеме, в котором это технически ограничивается только возможностями площадей, электронагрузками и так далее.

Общественная палата Петербурга пока публично не рассказала, сколько рабочих мест планирует организовать. ЗАКС.Ру направил в организацию соответствующий запрос, на момент публикации материала ответ не поступил.

Булаев добавил, что организация Центров оплачивается из федерального бюджета. Попасть туда смогут не только избиратели, но и кандидаты-одномандатники, представители СМИ и партий.

В самих Центрах планируется установить ЖК-панели с одновременной трансляцией с четырех участков, рассказал замминистра Минцифры Олег Качанов. По его словам, количество панелей в Центре зависит от числа избирателей: до 250 тысяч избирателей - 2 панели, до 350 тысяч - 3 панели и так далее. В Петербурге планируют установить 8 экранов, сообщила глава Горизбиркома Чечина. Также в Центрах будут специальные рабочие места, где уже каждый человек отдельно может смотреть видео с того участка, который ему интересен, сообщил Качанов.

- Звук будет. Понятно, что на видеостену звук выводить бессмысленно. Когда у вас там 48 картинок: с какой картинки звук? Но, когда вы выбираете конкретную камеру на служебном портале, звук есть, - рассказам замминистра.

Видео можно будет перематывать прямо во время трансляции, отметила Памфилова. Зампред ЦИК Булаев заявил, что так проанализировать произошедшее на каком-либо участке можно будет сразу.

- Мы предлагаем и в территориальных комиссиях, и в избирательной комиссии субъекта, и в Центральной избирательной комиссии иметь рабочие группы по взаимодействию со всеми партиями, со всеми их региональными отделениями, которые позволят рассматривать жалобы на профессиональном уровне и принимать решения здесь и немедленно. Ни когда-то, ни через три месяца, когда пришло время и есть возможность посмотреть на диване с бутылочкой пива, что же там происходило, потом выдать эссе, что там происходило нехорошее, но мы теперь сделать ничего не можем, но вот вы видите, как нехорошо работают люди, - сказал замглвы Центризбиркома.

Вход ограничен

При максимальном выдвижении по всем округам в Государственную Думу одна партия получит возможность следить за выборами на 1260 участках одновременно, рассказал запред ЦИК Булаев. С одного аккаунта можно смотреть трансляцию сразу с четырех мест. На федеральном уровне партия получает пять аккаунтов, на региональном - один. Каждому кандидату по одномандатному округу также выдается аккаунт. Памфилова считает, что этого вполне достаточно:

- Более того, на региональном уровне у вас будет у каждого отделения [аккаунт]. Потом есть возможность через членов комиссии наблюдать и Центр общественного наблюдения. То есть у вас широкий спектр получается, - обратилась глава ЦИК к представителям партий.

Ее поддержал Булаев. По его словам, все партии вместе могут смотреть трансляции с 20 тысяч избиркомов из 96 тысяч всех существующих. Если же брать в расчет только те комиссии, где видеотрансляция будет идти круглосуточно, то все партии вместе получают доступ к 40% избиркомов одновременно.

Заместитель координатора по идеологической работе городского отделения ЛДПР Максим Стецура заявил, что его партия выступает за цифровизацию в любых проявлениях и доступные выборы. Несмотря на ограниченное количество аккаунтов, ЛДПР считает, что им этого хватит, сказал Стецура:

- Для себя мы посчитали, что для наших участков, которые нам очень важны и необходимы, наших мощностей должно хватить. Мы надеемся на то, что будут некие объединения с разными участниками процесса, и мы готовы помогать друг другу.

Заместитель координатора уточнил, что партия готова от себя предоставить желающим следить за выборами такую возможность. Само отделение ЛДПР больше делает ставку не на видеотрансляцию или наблюдателей, а на членов комиссий, заявил Стецура.

Председатель петербургского отделения Партии роста Павел Швец считает, что новая система с определенным количеством аккаунтов для просмотра видеотрансляций - фактически ограничение наблюдения. При этом, он отметил, что на записи с камер сильно не надеется.

- Мы же в 2016 году, когда история с [депутатом Госдумы Михаилом] Романовым случилась, запросили все видео, и на основании всех этих записей, всех комиссий оспаривали все нарушения - это тоже не помогло. Поэтому я на видео особо не рассчитываю, потому что его не очень охотно выдают, не очень долго хранят, а потом это видео особо доказательством не служит.

По его словам, даже если камера зафиксировала нарушения, на это дается ответ, что такие нарушения не привели к искажению волеизъявления избирателей. Швец считает, что только большая явка и физическое присутствие на участках может способствовать отсутствию или обнаружению нарушений.

С ним не совсем согласен глава фракции "Яблока" в Законодательном собрании Петербурга Борис Вишневский. По его мнению, в суде слова живого наблюдателя с участка воспринимают как свидетельские показания, а видео уже может являться объективным доказательством.

- Это очень важно, чтобы были люди, которые находясь не в такой нервной обстановке, как наблюдатели на избирательном участке, могли спокойно с компьютеров следить за тем, что происходит, - сказал депутат.

Вишневский считает, что открытая трансляция с избирательных участков - условие доверия избирателей к выборам. Если в будущем выборы будут честными и открытыми, тогда можно будет отказаться от части возможностей по наблюдению - но не сейчас, уверен парламентарий.

София Саттарова