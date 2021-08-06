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Новости 6 августа, 20:26

КГИОП согласовал восстановление дачи Павлова в Сестрорецке

фото ЗакС политика КГИОП согласовал восстановление дачи Павлова в Сестрорецке

Дачу Павлова в Тарховке, относящейся к территории Сестрорецка, разберут и соберут заново: работы санкционировал КГИОП. Привести деревянное сооружение в порядок необходимо из-за того, что бревна в его основании сгнили, пишет строительное издание "Канонер". 

За сооружением, признанным региональным памятником, давно не ухаживали: оно находится в заброшенном состоянии, несмотря на государственную охрану.

Функцию жилого дома дача Павлова, согласно проекту капитального ремонта, за собой сохранит. Дата начала работ, которые будут выполняться по проекту ООО "М. Г. прайват реконстракшн", неизвестна.

фото: Дмитрий Ратников

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