ТИК №30 зарегистрировал тезок депутата Вишневского

Поздним вечером пятницы, 6 августа территориальная избирательная комиссия №30 провела заседание, на котором принималось решение о регистрации двух Борисов Вишневских (Ивановича и Геннадьевича) в качестве кандидатов в Законодательное собрание Петербурга по 2-му избирательному округу, передает корреспондент ЗАКС.Ру. О планируемом заседании сообщил член комиссии Денис Михайлов в своём Telegram-канале. На сайте ТИК анонса заседания не было.

Ни Борис Геннадьевич, ни Борис Иванович лично не явились на заседание ТИК №30.

Первым рассмотрели кандидатуру Бориса Ивановича (до недавнего времени - Виктора Быкова), соратника депутата Законодательного собрания Сергея Соловьева. Виктор Быков является депутатом МО "№78". До недавнего времени он был директором МКУ "Семеновское". По данным ЕГРЮЛ 4 августа его на этом посту заменила Анастасия Климанская.

Член ТИК №30 Павел Шапчиц заметил некоторые несостыковки в подписных листах самовыдвиженцев Вишневских. Он заподозрил, что подписные листы обоих кандидатов были подвергнуты технике двойной печати. Якобы сперва были напечатаны подписные листы без имени кандидатов, а после сбора подписей имена кандидатов были впечатаны дополнительно. Он также сообщил, что подписные листы изобилуют неоформленными исправлениями.

Шапчиц обратил внимание на то, что половина из поданных подписей были собраны лишь двумя сборщиками. Он предположил, что при сборе подписей мог быть задействован административный ресурс. Шапчиц предложил вызвать сборщиков для дачи объяснений, чтобы избежать санкций в отношении ТИК.

Член ТИК с правом решающего голоса Константин Королев поддержал Шапчица, отметив высокие навыки двух сборщиков. Он призвал остальных голосовать против регистрации.

Председатель ТИК Владимир Соколов с сожалением согласился с тем, что неточности не были разобраны рабочей группой, но отметил, что обсуждать нарушение в отсутствие кандидатов было бы некультурно. К тому же, кандидаты не были уведомлены о неточностях заранее. По мнению председателя комиссии, крайний срок для уведомления кандидатов о выявленных нарушениях был 4 августа.

Девять членов комиссии проголосовали "за" регистрацию Бориса Ивановича Вишневского, трое "против".

Дошла очередь и до Бориса Геннадьевича, ранее не замеченного в политических делах. До недавней смены имени он был Алексеем Шмелевым. Работает кандидат в "Европроект Групп".

У Бориса Геннадьевича также замечена "двойная печать", но в его случае персональные данные вовсе заехали на саму форму для подписей, что сделало их нечитаемыми. Шапчиц заявил, что в отличии от Бориса Ивановича, сборщик Бориса Геннадьевича собрал все подписи в одиночку. Такой вывод был сделан из количества оплаченных договоров.

— Коллеги, доводы те же самые, только маленькое уточнение. В случае с Борисом Геннадьевичем, этот объем подписей собрали не два сборщика, а один. Коллеги, это фантастика, это невозможно и так далее, — заявил Шапчиц.

Проголосовали так же: девять "за", трое — "против". Возражали против регистрации Бориса Геннадьевича Шапчиц, Королев и Виктория Андреева.

Депутат Законодательного собрания от партии "Яблоко" Борис Лазаревич Вишневский был снят с выборов этим же ТИК № 30 ещё 4 августа. Комиссия нашла у него якобы неправильно оформленное решение партии о выдвижении, а также неточность в количестве делегатов, присутствовавших на съезде партии. Другой проблемой оказался степлер Вишневского, которым он скреплял бумаги. Избирательном законодательстве нормы, которая бы регламентировала канцтовары, нет, но комиссию это не остановило. Впрочем, Борис Лазаревич все равно примет участие в выборах, но только по списку партии.

На заседании также был зарегистрирован Александр Евсеев от КПРФ. Его регистрацию поддержали единогласно.

Константин Леньков