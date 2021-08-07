"Либо под псевдонимами, либо за границей": Ходорковский обозначил позицию по своим журналистам

Бизнесмен и проживающий в изгнании общественный деятель Михаил Ходорковский рассказал о том, что ему пришлось сообщить редакциям учрежденных им изданий "МБХ Медиа" и "Открытые медиа" после того, как стало известно о претензиях Генпрокуратуры к их контенту.

"Ребят, если вы хотите продолжать работу, вы должны ее вести либо под псевдонимами, либо за границей. Если вы хотите от своего имени воевать и идти в тюрьму – это ваше личное решение. Я сейчас не хочу брать на себя эту ответственность просто потому, что я считаю, что не время", - пересказал он свой разговор с журналистами в эфире "Эха Москвы".

Политэмигрант пообещал, что активность журналистов, временно оставшихся без работы, продолжится, в частности, в YouTube.

Напомним, что 5 августа обе редакции после согласования с Ходорковским закрылись, решив тем самым избежать неприятных последствий из-за "сотрудничества с нежелательной организацией", в котором их уличили российские силовики.