В РФ - еще 22,3 тысячи официальных заражений коронавирусом, в Петербурге - 1904 случая

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 22 320 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на 340 случаев инфицирований меньше, чем накануне. За последние 24 часа, по официальным данным, скончалось 793, а сумело поправиться 19 485 человек.

Тройка регионов с самой неблагоприятной эпидемической динамикой остается прежней: в Москве 2235 новых больных, в Петербурге – 1904 (на пять меньше, чем накануне), в Подмосковье – 1287. За прошедшие сутки от инфекции в Петербурге поправилось 2026 человек и скончалось 53 (накануне – 44).

В мире Россия занимает четвертое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, уступая США, Индии и Бразилии.