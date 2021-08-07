           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 15:38

Беглов посетил железнодорожный "переход смерти" на Туристской улице

фото ЗакС политика Беглов посетил железнодорожный "переход смерти" на Туристской улице

Печально знаменитый железнодорожный переход на Туристской улице, по пути на Сестрорецк, посетил петербургский губернатор Александр Беглов, постаравшийся успокоить горожан.

"Все, что необходимо для безопасности пешеходов, здесь делается, но требуется решение о строительстве большого перехода. Уверен, мы его найдем", - цитирует слова чиновника пресс-служба Смольного. 

Отмечается, что переход оснащен всем необходимым для безопасности: синхронизированной со светофорами подсветкой и должным ограждением. Более того, на проблемном участке поезда неизменно снижают скорость в два раза. Комплекс мер по безопасности планируют расширить.

Отметим, что переход на Туристской стал поводом для жалоб в Смольный как минимум с 2017 года. Тогда на принятии мер настаивал депутат ЗакСа Михаил Амосов.

фото: пресс-служба Смольного

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости
Рейтинг персон в этом материале
Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости7 августа
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru