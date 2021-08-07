Павловский: 2021 - год старта новой оппозиции, которой мы пока не видим

Политолог Глеб Павловский, анализируя предвыборную ситуацию в России, выразил уверенность в том, что подлинные протестные настроения не могут быть конвертированы в голосование за системные партии. Несмотря на признание некоторых несистемных политических структур экстремистскими и большую опасность потенциальной связи с ним, Павловский считает, что глубокое недовольство россиян политикой Кремля едва ли способно исчезнуть и раствориться.

"Её (протестную массу - прим. ЗАКС.Ру) нельзя абсорбировать Жириновским или какими-то ещё рептилиями, этими организациями общественными, поэтому мы подходим к моменту начала новой оппозиции. Можете даже считать, что 2021 год – это и есть год старта какой-то новой оппозиции, форму которой мы не видим, но она точно возникнет. Так же как закрытие медийных ресурсов, оно не может в стране хакеров, которой является Россия, не может быть успешно: будут созданы способы обходов, будут созданы альтернативные способы донесения сигнала", - рассудил эксперт в интервью "Эху Москвы".

Многое, по мнению политолога, прояснят результаты голосования на выборах в Госдуму, которые, в его представлении, являют собой "генеральный смотр всех сверху донизу". Павловский прогнозирует, что какие-то из 450 мандатов могут достаться приличным, на его вкус, кандидатам.

"Что они там будут делать – другой вопрос, но ведь что-то они будут делать, они не станут сразу коррумпироваться, продаваться, я надеюсь", - добавил аналитик.

Кроме того, Павловского не покидает ощущение, что нечто судьбоносное и роковое, как не раз уже случалось в отечественной политике, способно произойти именно в августе.

фото: Глеб Павловский / Facebook