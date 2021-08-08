Буланова призвала ЦИК помочь Беглову навести порядок на выборах в Петербурге

Певица Татьяна Буланова, которая баллотируется в депутаты Госдумы от "Родины", опубликовала обращение к главе ЦИК Элле Памфиловой, в котором пожаловалась на дискриминацию своей партии.

Буланова заявила, что власти не допустили к размещению "тысячи плакатов и баннеров". Она спросила Памфилову, на какому основании.

"Элла Александровна, я горько разочарована! Мне трудно подобрать нужные слова! До боли в душе я не понимаю, за что моим коллегам из партии "Родина" и мне ставят палки в колёса?" - заявила Буланова.

По мнению певицы, чиновников не устроила инициатива "Родины" о "ленинградской надбавке" для пенсионеров. Она заявила, что это предложение поддержали более 70 тысяч человек. Буланова считает, что эта инициатива может стать "реальным инструментом поддержки пенсионеров", но из-за отказов властей "о ней никто не узнает".

Буланова уверена в том, что губернатор Петербурга Александр Беглов не в курсе происходящего.

"Кажется, что кто-то действует у него за спиной и добивается своей выгоды", - считает Буланова.

Она призвала Памфилову направить в Петербург независимую комиссию и "помочь Александру Дмитриевичу Беглову оценить действия местного избиркома и чиновников" в отношении кандидатов от "Родины" и "помочь восстановить закон" в Петербурге.

"Прошу помочь губернатору Санкт-Петербурга обеспечить равные условия в законном праве избирать и быть избранным для всех. Петербургу нужна ваша помощь", - заключила Буланова.

4 августа ТИК №8 зарегистрировал Буланову кандидатом на выборах в Госдуму по округу №212. Тогда же кандидатами по этому округу стали Андрей Палевич ("Яблоко"), Галина Савельева (РПСС), действующий депутат ЗакСа Александр Тетердинко ("Единая Россия") и Олеся Уткина ("Зеленые").

фото: скриншот из обращения Татьяны Булановой в ЦИК / YouTube