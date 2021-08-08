На Кубани госпитализировали 87 детей, отравившихся в поезде Мурманск – Адлер

В Краснодарском крае госпитализировали 87 детей, отравившихся в поезде Мурманск - Адлер, сообщили в региональном миздраве.

"На 8 августа в Туапсинской ЦРБ №1 с кишечной инфекцией находятся 67 несовершеннолетних, в Апшеронской – 12, в Белореченской – 8. Врачи оценивают состояние детей как легкой и средней степени тяжести", – сообщили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре сообщили, что у пострадавших диагностировали желудочно-кишечную инфекцию - норовирус второго типа, передает "Интерфакс". Глава службы Анна Попова взяла ситуацию на личный контроль.

СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Специалисты взяли пробы пищи и воды, опросили сопровождавших детей граждан.

Всего в поезде находились 246 детей и 24 взрослых, которые их сопровождали. Детей без признаков отравления доставили в здравницы Туапсинского района.