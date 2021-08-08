"Весна" определилась с новыми координаторами в Петербурге

Петербургское отделение движения "Весна" определилась со своим руководством, сообщили представители движения в соцсетях.

Региональными координаторами "Весны" в Петербурге стали Екатерина Гончарова, Евгений Затеев и Валентин Хорошенин. Также собран новый созыв приемной комиссии.

До этого "Весна" определилась с федеральными координаторами. Ими стали Александр Кашеваров, Андрей Лозицкий, Богдан Литвин, Владислав Сорвёнков, Екатерина Бушкова, Лев Гяммер и Ян Ксенжепольский.

"Весна" выбирает новых координаторов ежегодно. В 2017 году движение пережило раскол: тогда из состава исключили Николая Артеменко и Антона Горбацевича, как утверждала часть координаторов, в том числе за неоднократное нарушение устава. После этого Артеменко создал движение "Время".