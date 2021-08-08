"Ты в игре, что непонятно Тане": Шнуров стихами прокомментировал обращение Булановой в ЦИК

Музыкант, генпродюсер телеканала RTVi Сергей Шнуров в своем Instagram прокомментировал обращение певицы Татьяны Булановой к главе ЦИК Элле Памфиловой с призывом навести порядок на выборах в Петербурге.
Шнуров обратился к Булановой, напомнив, что она "ведь взрослая уже".
"Мячик сдут, им не забить голов.— считает он.
Он утонет, как подлодка Курск",
По мнению Шнурова, Буланова "в смятении, что видно по лицу", и власти "выбрали давно тот курс, движется на полном к ******* [полному краху]".
"Ты в игре, что непонятно Тане,
Правил даже и вблизи не видно.
А ****** [конец] и так, и так настанет.
А за Питер, да, до слез обидно";
Ранее Татьяна Буланова призвала Памфилову навести порядок на выборах в Петербурге. По ее словам, чиновники не допустили к размещению "тысячи плакатов и баннеров" партии "Родина", от которой она баллотируется в Госдуму.
Шнуров — сопредседатель Партии роста. В июне в ходе ПМЭФ-2021 он заявил, что ему не место в политике, хотя он в ней не разочаровался. Перед этим зимой он давал понять, что не собирается участвовать в выборах в Госдуму, также считая, что ему там сейчас места нет.