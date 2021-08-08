Депутата Андрея Васильева сняли с выборов в ЗакС

На заседании территориальной избирательной комиссии №41 вечером 8 августа было принято решение об отказе в регистрации двум кандидатом на выборы в Законодательное собрание. Отказ получили действующий депутат ЗакСа Андрей Васильев и депутат МО "Ульянка" Сергей Крупко.

Из 1194 подписей за выдвижение Васильева 497 признали недостоверными. Среди них, по мнению избиркома, были повторяющиеся, оставленные людьми без активного избирательного права, подписи, которые не прошли проверку МВД, а также неоформленные исправления. Всего было подано 5250 подписей.

Васильев, выступая перед членами комиссии, назвал несколько фамилий, которые, по его утверждению, были идеальными, но проверка посчитала иначе. Он отметил, что оценка некоторых подписей прошла с нарушениями. Например, некоторые фамилии при проверке были внесены в базу МВД с ошибками. К самой базе он относится с некоторым недоверием.

— Очень хорошо знаем по опыту выборов президента и голосования за Конституцию, что базы данных и ГИК, и МВД, мягко говоря, не соответствуют действительности. Выпадали из голосования не только отдельные лица, но и подъезды, дома и микрорайоны, — заявил Васильев.

По его словам, у него не было времени проверить все найденные нарушения, так как уведомление о несоответствиях он получил лишь в пятницу. Он уверен, что повторная проверка оставит 95% нарушений без подтверждения. Он намерен обжаловать отказ в Санкт-Петербургской избирательной комиссии.

Все 13 членов комиссии поддержали отказ в регистрации Васильева. После голосования, Васильев остался ждать документ с решением на улице.

— Я считаю, что здесь предвзято относятся и знают, где лежат корни, — был немногословен Васильев в беседе с ЗАКС.Ру. Уточнять, что за корни и где они лежат - он не стал.

Васильев шел на выборы самовыдвиженцем. На праймериз "Единой России" он занял второе место, набрав лишь 1049 голосов. Лидером внутрипартийного голосования "Единой России" по 16-му избирательному округу стал депутат Дмитрий Тугов. За него проголосовало 5494 человек. Напомним, Андрей Васильев входит в парламентскую фракцию "Единой России", но в партии не состоит.

Сергей Крупко не явился на заседание комиссии. Председатель ТИК Денис Козенко рассказал, что кандидат вовсе не стал сдавать подписи за выдвижение.

— В телефонном разговоре, когда его уведомляли, он рассказал, что не смог собрать подписи в достаточном количестве и решил не подавать, — рассказал Козенко.

Крупко шел в Законодательное собрание от "Родины". Он также выдвигается в Государственную думу по 213-му избирательному округу.

Константин Леньков