На 92-м году жизни умер известный советско-российский правозащитник Сергей Ковалёв

Минувшей ночью в возрасте 91 года ушёл из жизни известный советско-российский правозащитник и диссидент Сергей Ковалёв, оповестил его сын своих подписчиков в Facebook.

Причина смерти общественника не уточняется.

В период с 1994 по 1995 год Ковалёв являлся уполномоченным по правам человека в РФ.

Ранее, в 1991 году, принимал участие в создании Российской Декларации прав человека и гражданина (1991 год), а также 2-й главы Конституции – "Права и свободы человека и гражданина" (1993).

Кроме того, Ковалёв некоторое время руководил правозащитным обществом "Мемориал"* и "Институтом прав человека"**.

В течение десяти лет, с 1993 по 2003 год, правозащитник был депутатом Госдумы, избирался в том числе от "Яблока".

Ковалёв критиковал присоединение Крыма к РФ.

*ПЦ "Мемориал" внесён Минюстом РФ в реестр НКО-иноагентов

** Автономная некоммерческая организация "Институт прав человека" внесена Минюстом РФ в реестр НКО-иноагентов