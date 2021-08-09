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Новости 11:09

ГИК поблагодарит причастных к выборам за 1 млн рублей

фото ЗакС политика ГИК поблагодарит причастных к выборам за 1 млн рублей

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 6 августа разместила на портале госзакупок два извещения о проведении электронных аукционов на изготовление и поставку грамот и благодарственных писем. Максимальная цена контрактов двух тендеров составит 1 млн рублей. Прием заявок продлится до 16 августа. 

За 768 тысяч рублей Горизбирком намерен закупить 2,4 тысячи наградных бланков и столько же папок для торжественных актов избирательной комиссии. Всего будет закуплено четыре вида наград: благодарность и почетная грамота Санкт-Петербургской избирательной комиссии, а также благодарность и благодарственное письмо председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Главе ГИК Наталье Чечиной предстоит благодарить больше всех. Благодарственное письмо от нее получат 800 человек. 

Другая закупка чуть скромнее – всего на 281 тысячу рублей. Потребности те же, но в других количествах: 850 почетных бланков и 900 папок для торжественных актов. 

Все бланки должны быть изготовлены на белой бумаге высокого качества. Сверху почетную грамоту украсит герб Санкт-Петербургской избирательной комиссии с тиснением из золотой и серебрянной фольги. Снизу разместят изображение собора Петропавловской крепости в монохромных синих тонах. Каждый бланк оценили в 135 рублей, а папку для торжественных актов – в 185 рублей. 

Ранее Горизбирком объявил о проведении электронного аукциона на организацию цикла образовательных семинаров для руководителей территориальных избирательных комиссий. За 540 тысяч рублей их научат помогать людям с ограниченными возможностями, бороться со стрессом и следить за общественным порядком. 

Константин Леньков

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