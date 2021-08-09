Непривитых от COVID-19 студентов могут не допустить до очных занятий в вузах

В Минобрнауки рассматривают возможность перевода на дистанционное обучение студентов, не прошедших курс вакцинации от коронавируса, информирует ТАСС.

Предполагается, что к очным занятиям допустят только переболевших учащихся или тех, у кого имеются противопоказания к прививкам при наличии соответствующих справок.

Кроме того, для студентов на удалёнке могут ввести особые правила посещения учебных корпусов.

В рекомендациях Минобрнауки говорится также, что вузы вправе требовать от учащихся справки о COVID-вакцинации при заселении в общежитие.