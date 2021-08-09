В России зафиксировали 22,1 тысячи новых случаев COVID-19, в Петербурге – менее 1,9 тысяч

В России за последние сутки выявлено 22 160 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Нарастающим итогом за время эпидемии зафиксировано 6 469 910 случаев заболевания. По официальным данным, от коронавируса на 9 августа умерли 165 650 россиян, за последние сутки в статистику внесли 769 летальных исходов.

В Петербурге заболели еще 1895 человек, впервые за последние недели это число оказалось ниже 1,9 тысяч. По данным штаба, всего с марта 2020 года зафиксировано 545 893 случая заболевания. Еще 40 смертей в Петербурге признаны связанными с коронавирусом, всего на 9 августа известно о 19 708 летальных исходах.

В Москве, где заболевших больше всего, заразились еще 2150 человек. В Подмосковье – 1487.