"Шарманка боли": Покинувший РФ фигурант дела "Сети"* Шишкин рассказал о пытках

Отбывший 3,5 года заключения в рамках дела "Сети"* петербургский антифашист Игорь Шишкин, покинув Россию, решил рассказать "Медиазоне" о пытках, которым, как он утверждает, его подвергали после задержания в январе 2018 года.

Из практически всех фигурантов уголовного разбирательства Шишкин ранее не заявлял о применении к нему физической силы со стороны сотрудников правоохранительных органов. В ходе процесса он заключил сделку со следствием.

По словам анархиста, насилие по отношению к нему началось сразу же в день задержания, 25 января 2018 года. Тогда он вышел на прогулку с собакой и заметил за собой слежку: внезапно, рассказывает он, один из дежуривших приблизился к нему и нанёс удар в глаз, после этого его повалили на землю со словами "Работает ФСБ! Руки за голову!". Сразу после Шишкин оказался на полу минивена с непрозрачной шапкой на голове, затем, вспоминает он, его куда-то в течение часа везли. Как выяснилось чуть позже – в лес. На протяжении всей поездки, по словам анархиста, его били и применяли электрошокер.

"Вытащили меня из буса, кинули на землю и начали производить с моим телом малоприятные манипуляции, которые в народе называются "связывание ласточкой" – лежащему на животе человеку задирают ноги к застегнутым в наручники рукам, связывают их между собой, придавливая тело коленями, так туго, что ты уже ********* [сходишь с ума] от боли, от выламывания всего тела. Через рот пропускают веревку, в моем случае это оказался поводок моей же собаки, так же запрокидывают голову и включают ее в общую связку с руками и ногами", - рассказывает Шишкин.

Жесточайшие манипуляции, продолжает активист, на этом не закончились: к большим пальцам рук ему, по его словам, подключили провода и "начали крутить свою специальную "шарманку боли", после чего, не выдержав издевательств, он согласился подписать все необходимые документы. Затем Шишкина доставили в здание ФСБ на Литейном проспекте.

"Я, наивно подумав, что самое страшное закончилось, попытался опять пойти в отказ, на что мне нанесли несколько ударов, сказали, что могут опять прокатить на "скорой помощи", и сообщили, что в соседних кабинетах находятся моя жена и наш сосед", - делится Шишкин. По его словам, боясь за безопасность супруги и соседа, он "окончательно сдался и смирился".

В больницу анархист позднее всё же попал: медики зафиксировали у него перелом нижней стенки глазницы, многочисленные гематомы и ссадины. При этом сумевшие пробиться к нему в СИЗО правозащитники увидели на его теле многочисленные следы, напоминающие ожоги от электрических проводов.

Подробный рассказ Шишкина можно прочитать на "Медиазоне".

По делу "Сети" осуждены жители Пензы и Петербурга. Петербургских фигурантов – Виктора Филинкова, Юлия Бояршинова и Игоря Шишкина – приговорили к 7, 5,5 и 3,5 годам колонии соответственно. Всех фигурантов дела обвинили в участии в "террористическом сообществе" и планах по "дестабилизации политической обстановки" в России.

*Организация "Сеть" признана террористической и запрещена на территории России