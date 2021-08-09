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Новости 12:51

Учителей обяжут общаться с учениками через российские мессенджеры в 2022 году

фото ЗакС политика Учителей обяжут общаться с учениками через российские мессенджеры в 2022 году

Правительство намерено перевести преподавателей школ и вузов на российские мессенджеры, электронную почту и видеосервисы в 2022 году как бюджетников, пишет "Коммерсантъ".

Такие сроки указаны в плане мероприятий госпрограммы "Создание дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий", который оказался в распоряжении редакции. План в кабмин направило Министерство цифрового развития. 

Из документа следует, что к декабрю 2021 года Минцифры подготовит нормативную базу для перевода сотрудников госорганов и бюджетных организаций на платформу "поддержки рабочих коммуникаций: почты, мессенджеров, сервисов видео-конференц-связи". К февралю 2022 года Минобразования и Минпросвещения разработают рекомендации, по которым преподаватели школ и вузов должны будут общаться с родителями, школьниками и студентами только при помощи российских сервисов.

Идея перевести госслужащих и бюджетников на российские сервисы появилась после того, как компания Microsoft из-за санкций США отказалась поставлять софт в МГТУ имени Баумана. После этого сервис Zoom в России сообщил, что руководство запретило корпоративные подписки госучреждениям в РФ. Однако вскоре сервис дал понять, что подписки все же продолжат продавать.

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