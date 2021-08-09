ТАСС и "ОВД-Инфо": Любовь Соболь покинула Россию

Юристка, сторонница Алексея Навального Любовь Соболь покинула Россию после приговора по "санитарному делу", пишут ряд СМИ со ссылками на источники.

Подобную информацию со ссылкой на анонимных собеседников дали ТАСС, RT, "Интерфакс", "ОВД-Инфо" и другие. По их сведениям, Соболь вылетела из аэропорта "Внуково" в Москве в Стамбул. Официального подтверждения пока нет.

Юристы отмечают, что приговор Соболь еще не вступил в законную силу, при том, что ей отменили меру пресечения и она могла беспрепятственно вылететь за границу. Юристка еще может успеть вернуться в Россию до этого, если будет подана апелляционная жалоба и ее рассмотрение займет некоторое время. При этом источник "Интерфакса" отметил, что Соболь осуждена дважды и, хотя ни один из приговоров не предполагал заключения в колонию, ФСИН сможет обратиться в суд с просьбой заменить наказание реальным сроком за нарушение условий.

В начале августа Преображенский суд Москвы назначил Соболь полтора года ограничения свободы по "санитарному делу". Ей запретили покидать дом ночью, посещать массовые мероприятия и выезжать за пределы Москвы и Подмосковья. Перед этим мировой суд приговорил Соболь к году исправительных работ по делу о незаконном проникновении в квартиру.