           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 13:40

Распыливший баллончик рядом с омоновцем участник акции 23 января получил реальный срок заключения

фото ЗакС политика Распыливший баллончик рядом с омоновцем участник акции 23 января получил реальный срок заключения

Мещанский райсуд Москвы признал виновным фигуранта "дворцового дела" Александра Федерякова в нападении на сотрудника ОМОН в ходе протестной акции 23 января и приговорил его к 1,6 годам колонии, информирует "Дождь".

Прокуратура запрашивала для мужчины 4 года заключения.

Федерякову инкриминировали ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). По версии следствия, на демонстрации 23 января он распылил газ из баллончика в сторону омоновца.

Перед тем, как Федерякова отправили в СИЗО в рамках этого разбирательства, у него дома в присутствии маленьких детей был проведён обыск.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости9 августа
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru