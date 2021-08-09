Распыливший баллончик рядом с омоновцем участник акции 23 января получил реальный срок заключения

Мещанский райсуд Москвы признал виновным фигуранта "дворцового дела" Александра Федерякова в нападении на сотрудника ОМОН в ходе протестной акции 23 января и приговорил его к 1,6 годам колонии, информирует "Дождь".

Прокуратура запрашивала для мужчины 4 года заключения.

Федерякову инкриминировали ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). По версии следствия, на демонстрации 23 января он распылил газ из баллончика в сторону омоновца.

Перед тем, как Федерякова отправили в СИЗО в рамках этого разбирательства, у него дома в присутствии маленьких детей был проведён обыск.