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Новости 14:25

Сафронова перевели в камеру с усиленными мерами безопасности после его колонки о "шпионских" делах в "Ведомостях"

фото ЗакС политика Сафронова перевели в камеру с усиленными мерами безопасности после его колонки о "шпионских" делах в "Ведомостях"

Бывший корреспондент "Коммерсанта", советник главы Роскосмоса Иван Сафронов рассказал через адвокатов, что после публикации его колонки в "Ведомостях" о следствии по делам о госизмене ему ужесточили пребывание в СИЗО "Лефортово", об этом адвокаты сообщили в Telegram-канале Ивана Павлова.

Сообщается, что после публикации колонки сокамерника Сафронова сразу отправили на этап, а его самого переселили в камеру рядом с карцером с повышенными мерами безопасности. По словам адвокатов, в камере перед дверью стоит дополнительная решетка, у окна обустроена сигнализация. Также, передали адвокаты, к Сафронову постоянно приходят с обысками, а руководящий персонал просит его не делать глупостей, не уточняя, каких.

Сафронов знает о том, что его колонку сняли с публикации, а сайт "Ведомостей" был атакован хакерами. Журналиста удивило, что его статья "смогла задеть столь высоких людей".

"Ведомости" опубликовали колонку Сафронова 23 июля. В ней журналист рассуждал о том, как следствие работает по делам о госизмене, давая понять, что они зачастую сфабрикованы, а также заявил, что решил для себя не идти на сделки со следствием. Вскоре материал был удален с сайта "Ведомостей", и некоторое время ресурс был недоступен из-за DDoS-атаки. Сайт снова заработал спустя несколько часов, но колонка Сафронова так и осталась недоступной.

Сафронов более года находится в СИЗО "Лефортово" по обвинению в госизмене. По версии следствия, он якобы передал в 2017 году чешским спецслужбам секретную информацию об обороне и безопасности России. Подробности уголовного дела до сих пор неизвестны.

фото: Иван Сафронов / Facebook

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