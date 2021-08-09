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Обвинение требует приговорить экс-координатора "Открытой России" в Пскове к 12 годам колонии

фото ЗакС политика Обвинение требует приговорить экс-координатора "Открытой России" в Пскове к 12 годам колонии

Прокуратура в ходе прения сторон в суде запросила реальные сроки для бывшего координатора "Открытой России"* в Псковской области Лии Милушкиной и ее мужа Артема по делу о наркотиках, сообщает "Псковская губерния".

Для Лии Милушкиной гособвинение требует наказание в виде 12 лет колонии общего режима. Для Артема Милушкина – 16 лет колонии строгого режима. Для других фигурантов дела – Станислава Павлова и Дениса Трухана – прокуратура просит назначить 4,5 года колонии и 1 год и 2 месяца условно.

Супругов Милушкиных обвиняют в сбыте наркотиков в крупном размере. Их задержали в январе 2019 года после контрольной закупки. До этого Артема Милушкина задерживали в ноябре 2018 года, когда он направлялся на митинг против произвола полицейских и коррупции: он утверждал, что тогда человек в штатском угрожал подбросить ему наркотики. После этого Милушкин сообщал, что сотрудники угрозыска следят за ним в разных частях Пскова.

 

*Генпрокуратура внесла организации Otkrytaya Rossia и Open Russia Civic Movement в реестр нежелательных организаций и считает "Открытую Россию" связанной с ними.

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