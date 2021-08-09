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Петербургские единороссы заявили о "психологическом давлении"

фото ЗакС политика Петербургские единороссы заявили о "психологическом давлении"

Спикер Заксобрания Петербурга и лидер регионального отделения "Единой России" Вячеслав Макаров, выступая на открытии штаба общественной поддержки партии 9 августа, вновь затронул тему административного ресурса. Видеофрагмент речи опубликовал Telegram-канал "Пылесос турбулентности", ориентированный на Мариинский дворец.

"Мы видим, в каком сложнейшем [положении], даже в определенном случае при психологическом давлении кандидат от партии "Единая Россия" работает на своей территории. Самое главное, чтобы не применялся административный ресурс, чтобы выборы прошли честно и прозрачно", - заявил Макаров.

Напомним, петербургские единороссы не в первый раз за предвыборную кампанию утверждают, что против них используют админресурс. В частности, их представители упрекали районные администрации в помощи в сборе подписей за выдвижение кандидатов от непарламентских партий, выставленных против действующих депутатов ЗакСа Юрия Бочкова и Дениса Четырбока

Штаб общественной поддержки открылся в региональном исполкоме "Единой России". Его возглавил Макаров. В состав штаба вошли представители ОНФ, общественных, ветеранских, молодежных, некоммерческих организаций, медики, работники сферы образования, культуры и искусства, представители бизнес-сообщества.

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