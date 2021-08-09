"Это лажа какая-то": На слушаниях по Грудинину в ВС РФ Зюганов получил замечание, высказавшись о ЦИК

В Верховном суде РФ рассматривается иск КПРФ о признании нелегитимным отказа ЦИК регистрировать директора "Совхоза им. Ленина" Павла Грудинина кандидатом на выборы в Госдуму. Выступившая на заседании представитель Генпрокуратуры потребовала отказать в удовлетворении заявления компартии, делится ИА REGNUM.

В заключении гособвинитель указал на то, что Центризбирком выявил нарушение Грудининым выборного законодательства, поэтому его отстранение от электорального процесса вполне резонно.

"Благодаря надзорному ведомству было выявлено, что на момент выдвижения на выборы Грудинину принадлежало более 16 тысяч акций офшорной компании", - высказалась прокурор.

Присутствующий в суде лидер КПРФ Геннадий Зюганов в свою очередь требует восстановить соратника в качестве кандидата.

Как отмечает ИА REGNUM, коммунист уже успел получить замечание судьи за слова о предоставленных ЦИК документах, заявив: "Это лажа какая-то. Тут даже печатей никаких нет".

ЦИК исключил Грудинина из федерального списка КПРФ на думские выборы после жалобы его бывшей супруги, рассказавшей о якобы имеющихся у него офшорах на Белизе. В поддержку Грудинина, который занял второе место на президентских выборах в 2018 году, в течение последних двух недель проходили акции в нескольких городах.