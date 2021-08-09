ТИК №62 снял с выборов в ЗакС самовыдвиженца и кандидатов от "Родины" и КПРФ

Территориальная избирательная комиссия №62 отказала в регистрации в качестве кандидатов в депутаты Законодательного собрания Петербурга по округу №22 трём выдвиженцам, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру.

В частности, отказ получил самовыдвиженец Олег Сопов. Председатель территориального избиркома Юрий Кашкаров сообщил ЗАКС.Ру, что Сопов не предоставил второй комплект документов, в том числе обязательные подписные листы, отметил Кашкаров.

Не принесла второй комплект документов и выдвинутая партией "Родина" Елена Шаршина, сказал глава ТИК №62. По его словам, оба кандидата уведомлялись о недостатках, но не отреагировали.

Выдвинутый КПРФ Иван Гудин также получил отказ в регистрации в качестве кандидата. Кашкаров рассказал, что коммунист подал неверно оформленное заявление о выдвижении. Оно направлено на имя Санкт-Петербургской избирательной комиссии и в документе говорится о выдвижении по многомандатному, а не одномандатному округу, рассказал глава ТИК. Он предположил, что такое заявление КПРФ направляла в Горизбирком и что кандидат мог ошибиться, направив это же заявление в территориальную комиссию. Кашкаров со ссылкой на законодательство напомнил, что заявление можно подать только единовременно.

Это была оплошность, уверен член ТИК от КПРФ Дмитрий Акаемов. Он отметил, что все остальные документы поданы в требуемом виде, а о неверном заявлении Гудина уведомили уже после завершения периода выдвижения.

Акаемов считает, что комиссия могла дать кандидату возможность исправить ошибку в течение срока выдвижения. С ним согласен член ТИК от "Яблока" Александр Клюков. Оба члена комиссии решили подать особое мнение. За отказ в регистрации Гудину проголосовало шесть членов комиссии, двое – против этого решения, ещё один человек воздержался.

Гудин сообщил ЗАКС.Ру, что намерен обжаловать решение в суде. По его словам, о проблемах с документами комиссия знала заранее и могла предупредить его – тогда он успел бы исправить ошибку. Гудин заявил, что о заседании самой рабочей группы его не уведомили, как положено, за три дня.



Обновление 18:30 часов: Согласно закону о выборах, решение об отказе в регистрации в качестве кандидата комиссия должна принять большинством голосов от установленного числа членов избиркома (п. 13. ст. 28 67-ФЗ). Об этом же ЗАКС.Ру сказал член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Дмитрий Краснянский. В ТИК №62 всего 13 членов, то есть для отказа в регистрации за него должны проголосовать минимум 7 человек.

Во время голосования по снятию с выборов Гудина с одной из членов комиссии Татьяны Волковой, присутствовавшей в заседании по видеоконференц-связи, связь была потеряна - во время заседания неполадку решили не устранять. Председатель ТИК объявил, что за отказ в регистрации проголосовало шесть человек, а после голосования объявил о завершении заседания.

София Саттарова