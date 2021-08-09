"В Санкт-Петербург срочно выехали представители ЦИК": Памфилова ответила на обращение Булановой

Глава Центризбиркома Элла Памфилова 9 августа ответила на открытое обращение певицы Татьяны Булановой, которая выдвигается в Госдуму и парламент Петербурга от партии "Родина". Популярная исполнительница накануне опубликовала видео, в котором пожаловалась на то, что городские власти не допустили к размещению "тысячи плакатов и баннеров" ее однопартийцев.

"Уважаемая Татьяна. Я разделяю вашу озабоченность происходящим в Санкт-Петербурге, но не согласна с тем, что все это происходит за спиной губернатора. Это не так! Он публично поддержал и дал высокую оценку избирательной системе города, тогда как ЦИК России трижды выражала недоверие городской избирательной комиссии", - цитирует слова Памфиловой Telegram-канал ЦИК.

Председатель Центризбиркома напомнила, что ранее предлагала Горизбиркому Петербурга самораспуститься, однако этого не произошло.

"Мы поменяли нескольких председателей, а воз и ныне там. Это не значит, что мы устраняемся. Мы будем принимать все необходимые шаги и реагировать на все обращения. Мы даем городской избирательной комиссии еще один шанс навести порядок, исправить ошибки и достойно провести кампанию. В Санкт-Петербург срочно выехали представители ЦИК России, чтобы собрать всю необходимую информацию для полноты и объективности картины", - заявила Памфилова.

По ее словам, визит членов Центризбиркома поможет сделать позицию ЦИК более точной, а решения – взвешенными.