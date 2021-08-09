Зампред комитета строительству Петербурга Барановский назначен и. о. вице-губернатора Ленобласти

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал распоряжение о назначении Евгения Барановского исполняющим обязанности зампреда по строительству и ЖКХ, сообщили в правительстве региона.

Барановский останется и. о. до согласования в ЗакСе. Ранее он работал зампредседателя комитета по строительству в Смольном, а теперь введен в состав правительства Ленобласти. Его предшественник, Михаил Москвин, стал главой представительства Ленобласти при правительстве России.

О новом назначении Барановского стало известно 5 августа. ЗакС Ленобласти сможет окончательно утвердить его кандидатуру на пост вице-губернатора лишь в октябре, когда начнет заседать новый созыв. В Смольном Барановский, в частности, занимался проблемой обманутых дольщиков.