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Новости 17:59

Молдавия отозвала посла в России

фото ЗакС политика Молдавия отозвала посла в России

Правительство Молдавии решило отозвать с должности своего посла в РФ Владимира Головатюка.

"Предложение об отзыве Владимира Головатюка с должности посла в РФ одобрено", - приводит ТАСС высказывание молдавского премьера Натальи Гаврилицы.

Головатюка вызвали в Кишинёв для консультирования по различным вопросам работы диппредставительства. При этом ранее СМИ растиражировали информацию о том, что посол якобы мог быть замешан в скандале, связанном с сексуальными домогательствами к одной из сотрудниц ведомства. Сам он никак не комментировал данные сведения.

Головатюк получил должность посла годом ранее по указу экс-президента Молдовы Игоря Додона.

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