Кандидат в МО "Ланское" просит обеспечить избирательные участки муниципалитета КОИБами

Илья Мохов, кандидат от "Справедливой России – За правду" в МО "Ланское", 9 августа отправил обращения в Центральную и Санкт-Петербургскую избирательные комиссии с просьбой обеспечить на грядущих муниципальных выборах голосование через комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), чтобы пресечь фальсификации на выборах, сообщил Мохов ЗАКС.Ру.

"Наталья Валентиновна [Чечина - глава Горизбиркома, прим. ЗАКС.Ру], Вы знаете, что ИКМО "Ланское" имеет скандальную известность, в 2019 расформирована не была. Вы нам очень помогли по ряду вопросов тогда, прошу помочь и в этот раз. Многодневное голосование им [ИКМО "Ланское"] явно доверять нельзя. Также во избежание вбросов бюллетеней было бы правильным установить комплексы обработки избирательных бюллетеней", - говорится в обращении.

В своем обращении он отметил, что для проведения выборов в округе потребуется всего пять КОИБ. Мохов подчеркнул, что в сентябре на избирательных участках МО "Ланское" будут избираться депутаты трех уровней, что объясняет необходимость установки КОИБ. В своем обращении он также просит отменить многодневное голосование в округе.

Сейчас Мохов вместе с другими кандидатами от "Справедливой России – За правду" и "Яблока" через суд пытаются отменить их отказ в регистрации. Приморский районный суд уже встал на сторону претендентов, посчитав причины для отказа незаконными. Представители ИКМО "Ланское" намерены обжаловать решение суда.

Напомним, 19 сентября в МО "Ланское" пройдут выборы депутатов в муниципальный совет по 2-му избирательному округу. Итоги выборов 2019 года были отменены по решению суда из-за незаконного отказа в регистрации кандидату от "Справедливой России" Павлу Чупрунову.

Константин Леньков