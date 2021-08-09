Рабочая группа ГИК рекомендовала зарегистрировать Вишневского как кандидата в депутаты

Рабочая группа Санкт-Петербургской избирательной комиссии по жалобам рекомендовала на общем заседании ГИК удовлетворить обращение Бориса Вишневского, сообщил ЗАКС.Ру член Горизбиркома Дмитрий Краснянский. Партия "Яблоко" выдвинула Вишневского в депутаты Законодательного собрания по округу №2, но территориальный избирком отказал ему в регистрации в качестве кандидата.

Краснянский рассказал, что рабочая группа намерена подготовить решение рекомендовать ТИКу зарегистрировать "яблочника" кандидатом.

- Мы объяснили председателю [ТИК], в чем он был не прав. Он действительно здесь не действовал злонамеренно, он ошибся – неправильно оценил нормы закона. Он присутствовал, он понял всё. Я уверен, что Борис Лазаревич будет зарегистрирован, - сказал член Горизбиркома.

Напомним, причиной для отказа Вишневскому стали якобы неточности в документах. Он утверждал, что по аналогичным бумагам список "Яблока" зарегистрировали в ГИК. Подробнее о ситуации с отказом в регистрации Вишневскому - в материале ЗАКС.Ру.

София Саттарова