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Рабочая группа ГИК рекомендовала зарегистрировать Вишневского как кандидата в депутаты

фото ЗакС политика Рабочая группа ГИК рекомендовала зарегистрировать Вишневского как кандидата в депутаты

Рабочая группа Санкт-Петербургской избирательной комиссии по жалобам рекомендовала на общем заседании ГИК удовлетворить обращение Бориса Вишневского, сообщил ЗАКС.Ру член Горизбиркома Дмитрий Краснянский. Партия "Яблоко" выдвинула Вишневского в депутаты Законодательного собрания по округу №2, но территориальный избирком отказал ему в регистрации в качестве кандидата. 

Краснянский рассказал, что рабочая группа намерена подготовить решение рекомендовать ТИКу зарегистрировать "яблочника" кандидатом. 

- Мы объяснили председателю [ТИК], в чем он был не прав. Он действительно здесь не действовал злонамеренно, он ошибся – неправильно оценил нормы закона. Он присутствовал, он понял всё. Я уверен, что Борис Лазаревич будет зарегистрирован, - сказал член Горизбиркома.

Напомним, причиной для отказа Вишневскому стали якобы неточности в документах. Он утверждал, что по аналогичным бумагам список "Яблока" зарегистрировали в ГИК. Подробнее о ситуации с отказом в регистрации Вишневскому - в материале ЗАКС.Ру

София Саттарова

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