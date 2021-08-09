ЦИК исключил кандидата от "СР – За правду" из регионального списка на выборы в Госдуму

Центризбирком решил исключить кандидата от "Справедливой России – За правду" Андрея Ковалева из федерального списка партии на выборах в Госдуму, передает РИА "Новости".

Кандидата вычеркнули из списка на основании его заявления об отказе от участия в выборах. Он был первым номером в региональной группе №21.

Федеральный список справедливороссов ЦИК зарегистрировал на заседании в июле. Всего в списке 302 кандидата, общероссийскую часть возглавили лидер партии Сергей Миронов, сопредседатели Захар Прилепин и Геннадий Семигин, а также сенатор Александр Бабаков. Региональный список партии разделен на 36 групп.