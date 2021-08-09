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"Надеюсь, губернатор обратит внимание на беспорядок": Буланова поблагодарила Памфилову за реакцию на свое обращение

фото ЗакС политика "Надеюсь, губернатор обратит внимание на беспорядок": Буланова поблагодарила Памфилову за реакцию на свое обращение

Певица Татьяна Буланова поблагодарила главу Центризбиркома Эллу Памфилову за реакцию на ее видеообращение по поводу отказа властей размещать "тысячи плакатов и баннеров" партии "Родина".

"Уважаемая Элла Александровна, благодарю вас за подробный и взвешенный ответ. Надеюсь, что после ваших слов губернатор Санкт-Петербурга наконец обратит внимание на беспорядок в городе", - написала Буланова в Instagram.

Памфилова в ходе заседания ЦИК заявила, что разделяет озабоченность Булановой происходящим в Петербурге. При этом она не согласилась с тем, что все происходит за спиной губернатора Александра Беглова, и напомнила, что он публично "поддержал и дал высокую оценку избирательной системе города, тогда как ЦИК России трижды выражала недоверие городской избирательной комиссии".

Затем Памфилова объявила, что в Петербург срочно выехали представители комиссии, чтобы "собрать всю необходимую информацию для полноты и объективности картины". Ее не устроило, что в Горизбиркоме сменились несколько председателей, "а воз и ныне там".

4 августа ТИК №8 зарегистрировал Буланову кандидатом на выборах в Госдуму по округу №212. Тогда же кандидатами по этому округу стали Андрей Палевич ("Яблоко"), Галина Савельева (РПСС), действующий депутат ЗакСа Александр Тетердинко ("Единая Россия") и Олеся Уткина ("Зеленые").  

 

фото: bulanova.com

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