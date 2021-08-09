Двух кандидатов от "Родины" сняли с выборов в ЗакС

Территориальная избирательная комиссия №58 на заседании 9 августа отказала в регистрации в качестве кандидата в депутаты Законодательного собрания по округу №12 Вадиму Кожевникову, сообщили ЗАКС.Ру в избиркоме. Кожевникова в депутаты выдвинула партия "Родина".

В ТИК рассказали, что потенциальный кандидат не принес подписи избирателей в поддержку своего выдвижения. По этой причине ему и отказали, уточнили в избиркоме.

Территориальный избирком №45 отказал в регистрации представителю "Родины" по округу №8 Андрею Самонову, следует из решения ТИК. Согласно документу, претендент на депутатский мандат не принес ряд необходимых для регистрации бумаг. Среди них подписи избирателей в свою поддержку, уточняется в решении избиркома.

Напомним, партия "Родина" неоднократно заявляла о якобы противодействии со стороны петербургских властей. Кандидат партии и певица Татьяна Буланова обратилась к главе Центральной избирательной комиссии Элле Памфиловой по этому поводу. Та ответила, что согласна с ее позицией: в Петербурге проблемная избирательная система.

София Саттарова