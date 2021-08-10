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Вторник порадует петербуржцев тёплой облачной погодой без осадков

фото ЗакС политика Вторник порадует петербуржцев тёплой облачной погодой без осадков

Сегодня, 10 августа, в городе на Неве ожидается тёплая облачная погода без осадков, столбик термометра поднимется до 24 градусов, известил у себя в Facebook ведущий специалист ООО "Центр ФОБОС" Михаил Леус.

Складывающиеся условия определяет гребень антициклона, охвативший Петербург.

"Облаков в небе станет больше, но в Санкт-Петербурге по-прежнему без осадков, а по области небольшие дожди вновь пройдут. Температура воздуха +22…+24°, по области +20…+25°. Ветер западный 3-8 м/с", - отчитался Леус.

При этом, добавил метеоролог, среда, 11 августа, также порадует петербуржцев отсутствием дождей, однако грядущие четверг и пятница без них уже не обойдутся.

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