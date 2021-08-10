Летальность от коронавируса в Петербурге составляет 1%

Эксперты Европейского университета, НИИ гриппа имени Смородинцева, клиники "Скандинавия" и лаборатории Genetico подготовили исследование, согласно которому уровень летальности от COVID-19 в Петербурге держится на отметке 1% - то есть на каждые сто случаев заражения умирает один человек.

Доля смертей от коронавируса среди взрослого населения города составляет 1,04%, для всех жителей Северной столицы - 0,86%.

"Летальность увеличивается в старших возрастных группах и у мужчин всех возрастов. Показатель летальности, подсчитанный с опорой на данные официальной статистики смертности от COVID-19, оказался ниже - 0,43%", - приводит ДП выдержку из научного изыскания.

Ранее Росстат представил свою статистику о количестве ковидных смертей в России в июне. Выяснилось, что за месяц в городе на Неве от инфекции скончалось в 2 раза больше пациентов (2391 человек), чем в июне прошлого года.