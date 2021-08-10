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Новости 11:32

Обрушение дачи Кривдиной в Сестрорецке привело к возбуждению уголовного дела

фото ЗакС политика Обрушение дачи Кривдиной в Сестрорецке привело к возбуждению уголовного дела

В Сестрорецке собственник участка, на котором находится дача Кривдиной, признанная памятником федерального значения, стал фигурантом уголовного дела по ст. 243 УК. Поводом для этого послужило длительное бездействие арендатора, "Норд-отель", и необеспечение объекта должной защитой. Дача в настоящее время частично обрушена.

В январе 2021 года суд уже наказывал рублем застройщика "Норд-Отель" за ненадлещий уход за дачей Кривдиной и дачей Косяковой, обязав его заплатить 850 тысяч рублей. Между тем, суд еще в 2018 году обязал собственника выполнить консервацию здания, провести ремонт и благоустроить близлежащую территорию. Ни того, ни другого, ни третьего сделано не было.

Отметим, что на неудовлетворительное состояние исторических дач активисты и чиновники обращают внимание в течение нескольких последних лет. Некоторые из них, такие, как дача Кочкина и дача Важевской, отреставрируют по программе Смольного "рубль за метр". 

фото: kgiop.gov.spb.ru

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