В РФ выявили еще 21,3 тысячи больных коронавирусом, в Петербурге - 1811

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 21 378 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это почти на 800 случаев инфицирований меньше, чем накануне. За последние 24 часа, по официальным данным, скончались 792, а сумели поправиться 18 729 человек.

Тройка регионов с самой неблагоприятной эпидемической динамикой остается прежней: в Москве 1639 новых больных, в Петербурге – 1811 (на 84 меньше, чем накануне), в Подмосковье – 1309. За прошедшие сутки в Петербурге поправились 1972 человека, которым был поставлен диагно "коронавирус", и скончались 49 (накануне – 40).

В мире Россия занимает четвертое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, уступая США, Индии и Бразилии.