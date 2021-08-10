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"Чувствует себя плохо, вставать не может". Иван Жданов сообщил об ухудшении здоровья отца в СИЗО

фото ЗакС политика "Чувствует себя плохо, вставать не может". Иван Жданов сообщил об ухудшении здоровья отца в СИЗО

Соратник Алексея Навального Иван Жданов оповестил слушателей "Эха Москвы" об очередном ухудшении состояния здоровья своего отца, Юрия, находящегося в СИЗО-1 Архангельска.

"На прошлой неделе его перевели в 12-местную камеру, а СИЗО закрыли на карантин. В этой 12-местной камере один человек уже болел, у которого была уже температура. И к концу недели, в пятницу у отца, он мне писал письма, ночью поднялась температура до 39. Он пытался достучаться до медсестры, но никто не приходил, дали одну таблетку парацетамола, он чувствует себя плохо, говорит, что вставать не может", - делится Иван Жданов.

Оппозиционер, вынужденный эмигрировать из РФ ввиду собственного уголовного преследования, сообщил, что написал адвокатам отца с просьбой написать жалобы на СИЗО уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой, в прокуратуру и в архангельскую ФСИН.

Ранее Юрию Жданову ужесточили обвинение: если раньше ему инкриминировали превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК), за которое предусмотрено наказание до четырех лет лишения свободы, то на данный момент ему вменяют ч. 4 ст. 159 УК (Мошенничество, совершенное группой лиц) и ст. 292 УК (Служебный подлог). По данным статьям обвиняемому грозит до 10 и двухх лет колонии соответственно.

О деле против Юрия Жданова стало известно в конце марта. У силовиков нашлись претензии к его работе в администрации посёлка Искателей в НАО. По версии следствия, будучи членом местной жилищной комиссии, чиновник рекомендовал главе посёлка предоставить одной женщине квартиру по договору социального найма, однако позднее выяснилось, что ее семья уже получила жилищную субсидию.

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