Шульман: Репрессировать Шлосберга за причастность к "навальнистам" - это иронично

Политолог Екатерина Шульман прокомментировала снятие с выборов в Государственную думу лидера псковского "Яблока" Льва Шлосберга, который выдвигался по столичному одномандатному округу. Это решение, по ее мнению, в полной мере показало неконкретность и размытость формулировок, имеющихся в законе 2021 года, который запрещает избираться в органы власти лицам, уличенным в причастности к деятельности экстремистских организаций. Именно об этом Шульман предупреждала общественность в дни, когда закон рассматривался в Думе.

"Его репрессировать за причастность к Навальному — это иронично. Потому что он, по-моему, состоял с ними в публичной дискуссии, практически в публичном конфликте. <...> Где-то когда-то был замечен рядом, что-то писал про митинг, организованный структурами Навального, сфотографировался вместе с кем-то там — вот глядишь, это уже причастность к экстремистской деятельности, поэтому нельзя этого кандидата регистрировать", - оценила она на "Эхе Москвы" возможности применения скандального закона.

При этом организаторам выборов специалист тоже не завидует, предполагая, что им трудно было предсказать, способен ли был Шлосберг победить по Москве или, наоборот, политик расколол бы протестные голоса.

"С точки зрения организаторов, самый безопасный сценарий — это не допустить никого никуда. Но поскольку выборы должны быть альтернативными, то кого-то допускать приходится. Сложно им и нелегко", - констатировала эксперт.

Напомним, что Шлосберга сначала сняли с выборов в Псковское областное собрание депутатов, после чего вернули в список. Но после этого он лишился права идти кандидатом в Госдуму. "Яблочники" обжалуют решение Горсуда Москвы.